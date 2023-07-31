Росіяни примусово мобілізували близько 60 тисяч чоловіків на окупованій території

З початку 2022 року Росія примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків на тимчасово окупованих територіях України — Головне управління розвідки у Telegram, представник ГУР Андрій Черняк у коментарі для програми «Донбас Реалії»

«Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей − просто переодягали та відправляли на фронт».

За даними представника розвідки, людям обіцяли, що вони будуть на другій чи третій лінії, але насправді відправляли на передову.

Черняк також додав, що росіяни зганяють до свого війська і студентів з окупованих українських територій.

Він розповів, що студентів відправляли на фронт просто з занять − без належної підготовки.

Черняк підкреслив, що єдина реальна можливість вижити для мобілізованих з окупованих територій − за першої ж можливості здатися в полон.