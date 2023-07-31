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Rheinmetall завершує навчання українців для роботи на новому заводі в Україні

На заводі, який німецька збройова компанія Rheinmetall незабаром відкриє в Україні, працюватимуть громадяни України, які наразі проходять навчання в Німеччині.

Про це повідомляє Welt з посиланням на керівника компанії Арміна Паппергера.

«Для роботи будуть використані українці, які зараз ще проходять навчання в Німеччині», — повідомив Паппергер.

За його словами, завод в Україні буде запущено в експлуатацію вже незабаром.

«Ми хочемо почати працювати після літніх канікул», — сказав керівник компанії.

Зазначається, що у війні проти Росії українці роблять ставку на бойові машини піхоти Marder, основні бойові танки Leopard, самохідні гаубиці та військові вантажівки, у виробництві яких брав участь Rheinmetall. Зенітна система Gepard, яку також використовують українці, була розроблена дочірньою компанією Rheinmetall у 60-х роках.

Відповідно, важливо дотримуватися максимально коротких відстаней до об’єктів ремонту та обслуговування. Rheinmetall хоче відкрити ремонтні центри в Україні, щоб танки та інша військова техніка могли бути приведені в форму на місці.

Планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs. На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.

31 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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