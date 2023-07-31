Китай випробував двигун для польотів к зіркам «Україну залишили в сірій зоні»: Болтон про результати саміту НАТО у Вільнюсі » РФ за добу війни в Україні втратила 490 військових Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 246 190 солдатів. За добу Збройні сили України знищили 6 танків, 21 артилерійську систему та 6 БПЛА Про це повідомили в facebook Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 246 190 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4211 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10) од,

артилерійських систем – 4816 (+21) од,

РСЗВ – 699 (+1) од,

засоби ППО ‒ 460 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),

крилаті ракети ‒ 1347 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 715 (+4). Дані уточнюються.