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РФ за добу війни в Україні втратила 490 військових

ЗСУ війна фронт

Про це повідомили в facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 246 190 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4211 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8188 (+10) од,
  • артилерійських систем – 4816 (+21) од,
  • РСЗВ – 699 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 460 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 715 (+4).

Дані уточнюються.

31 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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