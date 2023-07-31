Окупанти дуже серйозно ставляться до оборони Маріуполя: укріплюють бліндажі й постійно тренуються

Про це він повідомив в етері телеканалу «Еспресо».

«Кордони в Маріуполі дуже захищені окупантами. Теж саме стосується півночі Донеччини. Окупанти максимально потужно укріплюються і будують оборонні споруди. Також вони збудували цілу мережу бліндажів. Вони ставлять так звані зуби дракона та мінують окуповані території», — розповів Андрющенко.

Радник міського голови додав, що окупаційні війська посилено готуються до оборони Маріуполя.

«На Донеччині окупанти досить серйозно укріплюють свою оборону. Зараз вони терміново намагаються робити якісь укріплення по лінії від Маріуполя до Вугледара. Проте ми не думаємо, що вони встигнуть щось серйозне зробити на цьому напрямку. Укріплення в самому Маріуполі є зовсім іншою історією. Гарнізон окупантів, який за планами повинен буде обороняти місто, постійно тренується. Вони проходять навчання в оборонних спорудах та бліндажах. Тобто до оборони Маріуполя вони готуються серйозно», — додав він.