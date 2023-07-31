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Міністр оборони Італії заявив про можливість «політичного вирішення» війни з РФ

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто не виключив можливість «політичного вибору, який визначить закінчення» війни Росії проти України.

Про це, як пише «Європейська правда», він заявив в інтерв’ю Corriere della Sera.

Крозетто висловив думку, що ситуація на фронті «зайшла в глухий кут, що змушує думати про довгострокові терміни завершення війни».

За його словами, «український контрнаступ, як дехто і припускав, зіткнувся з кількома труднощами. Російські окопи ускладнюють атаки (ЗСУ)».

«Тому це може бути політичний вибір, який визначить кінець конфлікту. З іншого боку, час західних країн відрізняється від часу автократій», – зазначив італійський посадовець.

31 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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