Міністр оборони Італії заявив про можливість «політичного вирішення» війни з РФ

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто не виключив можливість «політичного вибору, який визначить закінчення» війни Росії проти України.
Про це, як пише «Європейська правда», він заявив в інтерв’ю Corriere della Sera.
Крозетто висловив думку, що ситуація на фронті «зайшла в глухий кут, що змушує думати про довгострокові терміни завершення війни».
За його словами, «український контрнаступ, як дехто і припускав, зіткнувся з кількома труднощами. Російські окопи ускладнюють атаки (ЗСУ)».
«Тому це може бути політичний вибір, який визначить кінець конфлікту. З іншого боку, час західних країн відрізняється від часу автократій», – зазначив італійський посадовець.
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