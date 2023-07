Захисники за тиждень звільнили 12,6 кв. км на півдні і 2 кв. км на Бахмутському напрямку Zelensky says war ‘returning to Russia’ after Moscow drone attack » Міністр оборони Італії заявив про можливість «політичного вирішення» війни з РФ Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто не виключив можливість «політичного вибору, який визначить закінчення» війни Росії проти України. Про це, як пише «Європейська правда», він заявив в інтерв’ю Corriere della Sera. Крозетто висловив думку, що ситуація на фронті «зайшла в глухий кут, що змушує думати про довгострокові терміни завершення війни». За його словами, «український контрнаступ, як дехто і припускав, зіткнувся з кількома труднощами. Російські окопи ускладнюють атаки (ЗСУ)». «Тому це може бути політичний вибір, який визначить кінець конфлікту. З іншого боку, час західних країн відрізняється від часу автократій», – зазначив італійський посадовець.