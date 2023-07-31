 
«  
  »

Кривий Ріг: ракети влучили у 9-поверхівку та навчальний заклад, є загиблий, під завалами можуть бути люди

Кривий Ріг: ракети влучили у 9-поверхівку та навчальний заклад, є загиблий, під завалами можуть бути люди
Росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад, один мешканець загинув, під завалами шукають людей — керівник МВС Ігор Клименко у Telegram, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі нацмарафону новин, місцеве видання «Перший міський. Кривий Ріг», президент Володимир Зеленський у Facebook

«Кривий Ріг. росіяни поцілили по місту двома ракетами.

Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.

Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців».

31 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  