Кривий Ріг: ракети влучили у 9-поверхівку та навчальний заклад, є загиблий, під завалами можуть бути люди
Росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад, один мешканець загинув, під завалами шукають людей — керівник МВС Ігор Клименко у Telegram
, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі нацмарафону новин, місцеве видання «Перший міський. Кривий Ріг»
, президент Володимир Зеленський у Facebook
«Кривий Ріг. росіяни поцілили по місту двома ракетами.
Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.
Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців».
Leave a Reply