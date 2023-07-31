Китай випробував двигун для польотів к зіркам

У Китаї успішно пройшли комплексні випробування нового воднево-кисневого ракетного двигуна, який призначений для використання в космічних кораблях в програмах дослідження глибокого космосу. Цю новину повідомляє CGTN з посиланням на Китайську аерокосмічну науково-технічну корпорацію (CASC).

Зазначається, що цей новий китайський воднево-кисневий двигун, діаметр якого становить 3,35 метра, а вага — 10 тонн, є високопродуктивним ракетним модулем, призначеним для широкого використання в галузі ракетобудування. Він був розроблений інженерами 703-го науково-дослідного інституту CASC на основі попередньої моделі з діаметром 3 метри.

Розробники заявляють, що цей новий двигун зможе задовольнити майбутні потреби у запуску середньокласних ракет-носіїв нового покоління і знайде широкий ринковий попит. Особливістю двигуна є використання технології оптимізації змішування пального з окислювачем, що спростить процес запуску та скоротить час підготовки до старту ракети-носія.

Розробники також вважають, що цей новий двигун більш підходить для швидкого запуску космічних ракет у партіях з коротким інтервалом між ними. Він відкриває нові можливості для розвитку космічних досліджень і допоможе просувати китайську космічну програму у майбутньому.