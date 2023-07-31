Какие существуют разновидности штукатурки?

У каждой стены должен быть индивидуальный подход к обработке. Для отделки ограждающих конструкций часто используется декоративная штукатурка, которая представляет собой уникальное покрытие, способное не только визуально преобразить стены, но и значительно продлить их срок службы. На современном рынке доступно огромное разнообразие материалов, что позволяет легко подобрать идеальный вариант декоративной штукатурки, который гармонично сочетается с любым интерьером или экстерьером. Наш интернет-магазин Ferarra Paint (https://ferrara-paint.ua/ru/) готов предложить широкий ассортимент качественной декоративной штукатурки от надежных производителей, обеспечивая высокое качество продукции.

1. Акриловая. Данный вид штукатурки относится к категории синтетических покрытий для отделки, которые включают акриловые смолы в качестве связующего компонента. Благодаря уникальному химическому составу, этот материал может быть легко применен на различных поверхностях, таких как гипсокартон, бетон и кирпич. Среди главных преимуществ этого отделочного материала стоит отметить его прочность, устойчивость к воздействию влаги, долгий срок службы и возможность применения на поверхностях с деформациями.

2. Минеральная. Предлагается продукция, созданная на основе цемента и представленная в удобных компактных мешках. Этот материал обладает уникальными свойствами, которые придают ему неповторимый характер и делают его незаменимым в различных аспектах:

привлекательная стоимость делает данный материал доступным для широкого круга клиентов.

высокая устойчивость к влаге и отличная паропроницаемость обеспечивают надежную защиту поверхностей от негативного воздействия окружающей среды.

процесс использования прост и удобен, что значительно облегчает нанесение материала на поверхности, экономя время и усилия.

3. Силикатная облицовка. Этот новаторский метод обработки разработан на основе уникального калийного стекла и предназначен для оригинального оформления разнообразных внешних поверхностей. Эксклюзивное покрытие может быть использовано на различных поверхностях, включая шпаклевку, штукатурку и бетонные стены. Оно обладает уникальными свойствами, позволяющими отталкивать загрязнения и легко очищаться, что делает его идеальным выбором для долговременного поддержания чистоты и привлекательного внешнего вида поверхностей.

Салон декоративных штукатурок Ferarra Paint предлагает большой ассортимент различных видов по доступным ценам.