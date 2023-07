Zelensky says war ‘returning to Russia’ after Moscow drone attack Китай випробував двигун для польотів к зіркам » ISW: в РФ уникають згадок про атаку ЗСУ на Чонгарський міст Згідно з звітом Інституту вивчення війни (ISW), після останнього удару Збройних Сил України (ЗСУ) по мосту Чонгар, який з’єднує материкову територію України з окупованим Кримом, російські «воєнкори» виявили «незацікавленість» у цій темі, що свідчить про її «непридатність» для Кремля. Аналітики відзначають, що відсутність реакції російських військових блогерів на удар ЗСУ по мосту Чонгар вказує на «помітний злом у відображенні війни в Україні». Це може свідчити про те, що Кремль вказав «воєнкорам» уникати певних тем в своїх репортажах. За повідомленнями від 29 липня, ЗСУ зробили успішний удар по мосту Чонгар на трасі М-18 (Джанкою — Мелітополь), який знаходиться між окупованим Кримом і тимчасово підконтрольною військам РФ частиною Херсонської області. Аналітики Інституту вивчення війни не зафіксували жодних дискусій у російських медіа про український удар та коментарів щодо заяви лідера окупантів у Херсонщині Володимира Сальдо про перехоплення 12 українських крилатих ракет Strom Shadow при атакі на міст. Водночас раніше російські блогери активно обговорювали удар ЗСУ по мосту Чонгар 22 червня з загальним обуренням і занепокоєнням. Аналітики Інституту вважають, що страх покарання з боку Кремля може спонукати окремих російських «воєнкорів» формувати відображення війни в Україні таким чином, щоб воно було більш сприятливим для Кремля. Однак вони відзначають, що загальний страх не призведе до такої поширеної відсутності відображення важливої події, і ймовірніше, що Кремль видав конкретні вказівки не висвітлювати проблеми з критично важливими наземними зв’язками.