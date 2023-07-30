У Німеччині політики закликають уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus

Про це повідомляє DW.

Кізеветтер зазначив, що на озброєнні Бундесверу є 600 ракет Taurus, з яких близько 450 не готові до застосування в бойових діях. Натомість вони можуть бути модернізовані компанією MBDA і підготовлені до відправлення в Україну.

Експерт Вільної демократичної партії, що входить до керівної коаліції, Маркус Фабер нагадав, що ЗСУ успішно застосовують ракети Storm Shadow, які країні поставила Велика Британія. За його словами, це свідчить про важливість такого типу озброєнь для України під час оборони від російської агресії.

Крім цього, посол України у ФРН Олексій Макєєв попросив «цього разу скоротити дискусійну частину і тим самим врятувати людські життя». Він нагадав про довгі дебати в Німеччині щодо надання інших озброєнь, зокрема танків Leopard.

Попри заклики німецьких політиків міноборони країни підтвердило свою відмову від постачань Україні ракет. Представниця міністерства вказала на заяву міністра оборони країни Бориса Пісторіуса, який дав чітко зрозуміти, що постачання Taurus ЗСУ не буде.

Довідка. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу «повітря-поверхня» для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.