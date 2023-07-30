У центрі Москви знову гучно: у Росії заявили про атаку дронів та роботу ППО

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

«Сьогодні вночі здійснено атаку українських безпілотників. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах Сіті. Жертв та постраждалих немає», — заявив він.

Однак за даними екстрених служб, через атаку безпілотників постраждала одна людина — охоронець вежі «Око-2»

Російське видання ТАСС зазначає, що у будівлі «IQ-квартал», розташованої в діловому центрі «Москва-Сіті», стався вибух. Крім цього, у силових структурах РФ також повідомили, що у Підмосков’ї збили два безпілотники, які, ймовірно, брали участь в атаці на столицю.



У 50-поверховій будівлі «IQ-квартал» було порушено скління на п’ятому та шостому поверхах. З будівель комплексу «Москва-Сіті» почали евакуювати людей. Також у вежі «Око-2» було вибито скло з першого по четвертий поверхи;

У повітряній зоні Москви та Підмосков’я забороняли польоти. Крім цього, через інцидент закривався столичний аеропорт Внуково на вильоти та прильоти. Пізніше роботу аеропорту було відновлено.

У соцмережах поширюють кадри з моменту атаки.