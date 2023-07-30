NYT: Пентагон придбає Україні термінали Starlink, які Маск не зможе відключати

У публікації йдеться, що у червні 2023 року очільник Міністерства оброни США Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про купівлю від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink.

За словами двох джерел, ознайомлених з договором, Пентагон отримує контроль над налаштуваннями сигналів Starlink на території України, щоб нові пристрої мали можливість реалізувати поставлені цілі.

Як зазначається, це було зроблено для того, щоб забезпечити Україні термінали та послуги для виконання завдань без остраху переривання зв’язку.

Видання нагадує, що Маск відключав доступ до деяких терміналів Starlink в Україні.

За інформацією двох джерел, наприкінці 2022 року близько 1300 терміналів Starlink, придбаних через британського постачальника, перестали працювати в Україні після того, як уряд не мав змоги здійснити щомісячну оплату в розмірі $2500 за кожен.