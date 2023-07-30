Лінію фронту в Україні видно з космосу

Джерело: Yahoo news
Лінію фронту в Україні добре видно на супутниковому знімку, опублікованому журналістом і геопросторовим аналітиком Майклом Круікшенком у Twitter 27 липня.
“Надзвичайно бачити, наскільки чітко виражена зараз лінія фронту в Україні, навіть якщо дивитися з космосу в макромасштабі”, — підписав знімок Круікшенк.
На опублікованому знімку чітко видно зелену зону, яка збігається з поточною лінією фронту в Україні. Ця територія являє собою зарослі поля, де фермери не змогли зібрати врожай через тривалі військові дії.
На знімку також можна побачити поточний стан Каховського водосховища після руйнування російськими військами в червні. Висохла ділянка колишнього водосховища зараз посіріла.
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