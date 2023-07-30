Ілон Маск заборонив ЗСУ використовувати Starlink для деокупації Криму

Засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив Збройним силам України у проханні увімкнути Starlink у районі Криму.

Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які “знайомі із ситуацією”.

Зазначається, що Starlink часто є єдиним способом отримати доступ до Інтернету в зонах військових дій, віддалених районах і місцях, які постраждали від стихійних лих. Причому Маск неодноразово обмежував доступ до Starlink під час військових дій.

“У якийсь момент він відмовив українським військовим у проханні увімкнути Starlink у районі Криму, що вплинуло на стратегію ведення бойових дій”, – йдеться в матеріалі.

Доступ до Starlink також коливався у міру зміни лінії фронту. Дані, які вивчили журналісти, показують, що робота сервісу обмежувалася зонами, які утримувала Україна, а на територіях, які вона хотіла відбити, систему було вимкнено. Через це у ЗСУ виникли проблеми зі зв’язком під час звільнення Херсона, але після звільнення сервіс швидко підключили.