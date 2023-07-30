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Без РФ, але з Індією та Бразилією. Саудівська Аравія хоче залучити 30 країн до перемовин щодо України

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією дипломатів, які беруть участь в обговоренні, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники з 30 країн.

«Це відбувається на тлі зростаючої боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні», — йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що Україна і західні офіційні особи сподіваються, що результатом цих перемовин стане мирний саміт наприкінці року. Нібито на саміті буде підписано документ із загальними принципами закінчення війни в Україні, який дасть старт мирним переговорам із Росією.

РФ не братиме участь у саміті. Проте планується присутність Китаю та Індії.

30 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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