Польща та Литва можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера Українські війська просунулися вперед під Бахмутом – ISW » Збройні сили вбили 390 російських військових протягом 28 липня Збройні сили вбили 390 російських військових протягом 28 липня. Джерело: Генштаб Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько/ about 245220 (+390) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4191 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,

артилерійських систем – 4786 (+11) од,

РСЗВ – 698 (+0) од,

засоби ППО ‒ 458 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),

крилаті ракети ‒ 1347 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 710 (+1).

Дані уточнюються.