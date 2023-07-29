Збройні сили вбили 390 російських військових протягом 28 липня.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько/ about 245220 (+390) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4191 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,
артилерійських систем – 4786 (+11) од,
РСЗВ – 698 (+0) од,
засоби ППО ‒ 458 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 311 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),
крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,
спеціальна техніка ‒ 710 (+1).
Дані уточнюються.
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