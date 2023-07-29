Польща та Литва можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера » В США растет число случаев опасной аллергии на мясо, вызываемой укусом клеща В США увеличивается число случаев редкой аллергии на мясо, вызванной укусом клеща. По оценкам Минздрава страны, синдром альфа-гал (АГС) сейчас может быть у 450 тысяч американцев, и число новых диагнозов растет. При этом врачи знают о синдроме очень мало. Новые данные, опубликованные Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показывают резкое увеличение случаев этой потенциально опасной патологии. Название синдрома происходит от одноименной молекулы сахара, отсутствующей в организме человека. Она содержится в красном мясе – таком как свинина, говядина, баранина, крольчатина и оленина, а также в других продуктах животноводства, включая желатин и молоко. У людей аллергия на эту молекулу может вызывать потенциально опасную реакцию: от сыпи, тошноты и диареи до трудностей с дыханием, отека горла и в редких случаях — анафилактического шока, угрожающего жизни. Все больше научных данных указывают на то, что АГС вызывает слюна клеща Amblyomma americanum, известного как клещ-одиночка, или клещ одинокой звезды. У самок этого клеща на спине хорошо заметна белая точка. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Клещи-одиночки кусают людей и широко распространены на юге и востоке США, но их зона обитания расширяется из-за климатических изменений «Люди с подозрением на АГС преимущественно находились в районах, где, как было установлено, обитает клещ одинокой звезды: особенно в Арканзасе, Кентукки, Миссури и округе Саффолк штата Нью-Йорк», — говорится в докладе CDC. Клещи-одиночки кусают людей и широко распространены на юге и востоке США, но специалисты предупреждают, что зона их обитания расширяется из-за изменения климата. Врачи в неведении Синдром альфа-гал очень мало изучен и редко правильно диагностируется. Как показало исследование CDC, с 2010 года было выявлено более 110 тыс. случаев АСГ. При этом с 2017 по 2021 год количество случаев увеличивалось примерно на 15 тыс. в год. Из-за трудностей с диагностикой истинное число страдающих синдромом альфа-гал может быть намного выше, считают ученые. По оценкам СВС, за период с 2010 года эта аллергия могла развиться в общей сложности у 450 тыс. американцев. В четверг ведомство CDC также опубликовало результаты опроса 1500 врачей и медицинских работников за прошлый год, показавшие, что 42% из них никогда не слышали об этом синдроме, а около трети «не слишком уверены» в своих способностях идентифицировать болезнь. Только 5% представителей медицинских профессий, участвовавших в опросе, ответили, что «очень уверены» в своих силах. Синдром был случайно обнаружен в начале 2000-х годов в ходе тестирования препарата для лечения рака Цетуксимаб. В своем докладе американские ученые напоминают, что, помимо АГС, укусы клещей могут вызывать у людей целый ряд опасных заболеваний, таких как болезнь Лайма и энцефалит, и призывают людей на природе носить закрытую одежду, использовать спреи от насекомых и регулярно проверять свое тело на предмет зарывшихся в кожу клещей. Что делать, если вас укусил клещ? Если, несмотря на все предосторожности, уберечься от укуса клеща не удалось, надо действовать быстро. Лучше всего обратиться к врачам, а если это невозможно, то вытащить его самостоятельно — чем больше времени клещ проведет под кожей, тем выше вероятность заражения. Вот что советует Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Удалить клеща можно с помощью обычного пинцета или специального устройства (продается в аптеках).

Постарайтесь захватить пинцетом клеща как можно ближе к поверхности кожи и потяните вверх, равномерно прикладывая усилие. Не крутите и не дергайте клеща — это может привести к тому, что части его рта оторвутся и останутся в коже. Если это произошло, удалите части рта с помощью пинцета.

После удаления клеща тщательно протрите место укуса и руки антисептиком, спиртом или водой с мылом.

Удаленного клеща можно положить в закрытый контейнер — в лаборатории смогут проверить, является ли он переносчиком возбудителя инфекции.

Избавиться от живого клеща можно, поместив его в спирт или в герметичный пакет, либо плотно обмотав скотчем. Никогда не давите клеща пальцами.

Кроме того, стоит на протяжении не менее трех недель следить за состоянием своего здоровья. В случае повышения температуры или возникновения покраснения в месте укуса немедленно обращайтесь к врачу.