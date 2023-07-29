Росіяни вдарили по багатоповерхівці й будівлі СБУ у Дніпрі: 5 постраждалих

Про це пише голова МВС Ігор Клименко.

«Підтверджено 5 травмованих осіб внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалі — четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надана медична допомога без госпіталізації.

Мер міста Борис Філатов зазначив, що російські терористи вдарили по Дніпру, ймовірно, ракетами «Іскандер». Він додав, що це була третя спроба окупантів поцілити у будівлю СБУ.

Він також зауважив, що будинок, у який влучили, був другим у черзі на продаж, тому мешканців там не було.

Як зазначає омбудсман Дмитро Лубінець, у багатоповерхівці зруйновані верхні поверхи, які були не заселені, тому великої кількості жертв вдалось уникнути.

Про ракетний удар також повідомляє президент Володимир Зеленський.

«Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор», — написав лідер держави.