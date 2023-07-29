Польща та Литва можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічус, передає «Радіо Свобода».

«Міркування реальні. Можливість закриття кордону існує», – сказав він журналістам.

Литва неодноразово попереджала своїх західних союзників, що найманці ПВК Вагнера можуть маскуватися під шукачів притулку, намагаючись перетнути кордон Білорусі з країнами-членами ЄС, або влаштувати провокації за участю біженців.

«Це можуть бути якісь групи біженців, нелегальних мігрантів, яких перекидають, щоб викликати якісь заворушення», – сказав Абрамавічус.

Голова правлячої партії Польщі Ярослав Качинський 28 липня заявив, що вагнерівці перебувають у Білорусі не для розваги.

«Вони є там для того, щоб створювати різного роду кризи, насамперед спрямовані проти Польщі», – сказав Качинський, додавши, що Польща нарощує свою обороноздатність, «щоб ці провокації, ці дії зазнали поразки».