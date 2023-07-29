FIE призупинила дискваліфікацію Харлан за відмову від рукостискання з росіянкою на ЧС

Про це повідомляє La Reppublica.

FIE (Міжнародна федерація фехтування) призупинила рішення про дискваліфікацію Харлан за порушення регламенту на чемпіонаті світу. Таким чином лідерка збірної України зможе виступити 29 липня у командних змаганнях на ЧС у Мілані, які будуть відбірковими на Олімпіаду-2024.

Зазначається, що керівництво FIE прислухалося до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Тако виконком федерації зазначив, що українка вчинила добросовісно та протягла лезо шаблі, щоб попрощатися із суперницею, за COVID-протоколом, який був чинним на момент старту ЧС.

У FIE уточнили, що не скасували, а призупинили дискваліфікацію Харлан, аби вона могла виступити у командному турнірі ЧС. Після світової першості відсторонення української шаблістки на два місяці залишиться у силі.