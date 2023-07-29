Буданов заявив, що Сили оборони скоро увійдуть у Крим

Про це він заявив у коментарі ТСН.

Зазначається, що відповідаючи на питання щодо можливого входу українських військ до Криму, голова української військової розвідки ствердив, що це станеться «скоро».

Буданов не назвав конкретної дати деокупації півострова, але підтвердив, що це станеться невдовзі.

Він також назвав загрозу з Білорусі нереальною і запевнив, що розташування «вагнерівців» у Білорусі зовсім не лякає Сили оборони України.

За словами Кирила Буданова, кількісного збільшення резервів російських окупаційних військ не спостерігається.

«Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати», — сказав він.