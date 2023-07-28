ЗСУ уразили пункт управління окупантів, 5 артзасобів на вогневих позиціях й станцію РЕБ

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 — по зенітно-ракетних комплексах та 1 — по пункту управління ворога.
А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад пально-мастильних матеріалів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.
Також українські захисники знищили 8 ударних БПЛА ворога типу «Шахед-136» та 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.
- 27 липня ЗСУ на Куп’янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, а на Бахмутському напрямку наші воїни поступово рухались вперед. Бої несли доволі жорсткий характер. Ворог вів інтенсивний вогонь.
Leave a Reply