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ЗСУ уразили пункт управління окупантів, 5 артзасобів на вогневих позиціях й станцію РЕБ

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 — по зенітно-ракетних комплексах та 1 — по пункту управління ворога.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад пально-мастильних матеріалів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Також українські захисники знищили 8 ударних БПЛА ворога типу «Шахед-136» та 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

  • 27 липня ЗСУ на Куп’янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, а на Бахмутському напрямку наші воїни поступово рухались вперед. Бої несли доволі жорсткий характер. Ворог вів інтенсивний вогонь.
28 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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