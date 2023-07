Photo shows Ukrainian counteroffensive reaching a critical Russian defensive line for the first time Британська розвідка: Зрив Росією «зернової угоди» підвищить ціни і погіршить ситуацію в Африці » ЗСУ посилюють наступ і ламають «зуби дракона» на півдні Київ активізував свій контрнаступ проти російського вторгнення, але тримає в тумані інформацію про масштаби нападу, втрати та те, які сили він ще має в резерві, каже The New York Times. За словами російських, українських і західних аналітиків і офіційних осіб, у четвер на півдні України точилися бої, оскільки активізація наступу Києва проти російської окупації принесла невеликі успіхи, але масштаби нападів і їхні втрати залишаються неясними. Через день після того, як офіційні особи США заявили, що основний напрямок контрнаступу України, схоже, почався, президент Росії Володимир Путін сказав: «Ми підтверджуємо, що бойові дії значно посилилися». Як пише видання, зрозуміло лише те, що Україна значно активізувала свій семитижневий контрнаступ вздовж двох південних напрямків, очевидно спрямованих на міста в Запорізькій області. У короткостроковій перспективі успіх означав би відійти за оборону Росії, де її сили були б набагато вразливішими, і взяти великі міста далі на південь. У довгостроковій перспективі це означало б повернення Мелітополя, великого транспортного вузла, або Бердянська, важливого порту, або обох – фактично розрізаючи окуповану Росією територію навпіл, ускладнюючи стратегію та логістику Москви. Фото: GeneralStaff.ua Інше американське видання The Washington Post зазначає, що українські війська на південному фронті прагнуть прорвати російську оборону. Так, у четвер уздовж лінії фронту в Україні точилися інтенсивні бої, оскільки українські війська повільно, але стабільно досягали успіхів у своєму поточному контрнаступі, щоб вбити клин в окупований Росією південь. Якщо підтвердиться звільнення селища Староморське Донецької області, це буде перше село, відвойоване українськими військами за кілька тижнів – така потрібна перемога для Києва та похмуре нагадування про те, скільки важких боїв попереду. CNN каже, що на новому відео, яке опублікували в російських мережах, вперше можна побачити українські сили на півдні країни на одному з довгих оборонних рубежів Росії – так звані «зуби дракона». Видання встановило геолокацію: йдеться про територію на схід від сіл Нове та Харків Запорізької області. Відео зняте з позицій російських військових, показує, як українська військова машина рухається полем, прямуючи до канави перед великим рядом «зубів дракона» – бетонних та арматурних пірамід, які можуть служити перешкодою для танків. Відтак це свідчить про те, що український контрнаступ вперше вийшов на критичну лінію російської оборони. WP також пише, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії понад рік тому антиукраїнські праві у США працювали над тим, щоб переконати американський народ і Республіканську партію, що підтримка України не в інтересах Сполучених Штатів. Але вони зазнають жахливої ​​невдачі. Нещодавно в Палаті представників відбулося перше голосування щодо допомоги Україні з моменту приходу до влади Республіканської партії в січні — і голосування за голосуванням переважна більшість республіканців неодноразово голосували за відхилення поправок, запропонованих антиукраїнською фракцією.