ЗСУ на півдні вийшли на критично важливу російську оборонну лінію

Про це інформує CNN.

«Українські сили на півдні країни вперше можна побачити на одній із давно розтягнутих російських оборонних ліній «зубів дракона» на новому відео, яке циркулює в російських соціальних мережах», — йдеться в заяві.

Відомство визначило геолокацію відео, йдеться про район на схід від сіл Нове та Харкове Пологівського району Запорізької області.

Фото: Скрін DeepStateMAP

«На відео, знятому з російської військової позиції, видно, як український військовий автомобіль рухається полем, прямуючи до рову перед великим рядом «зубів дракона» — пірамід з бетону й арматури, які можуть служити бар’єрами проти танків», — розповідають журналісти.

Залізобетонні конструкції «зуби дракона» — це квадратно-пірамідальні укріплення висотою 90-120 см. За даними супутникових знімків, росіяни розмістили «зуби дракона» по всій території, яку вони захопили. «Зуби» простягнуті в три ряди в глибину, які сягають сотень кілометрів.