ЗСУ уразили пункт управління окупантів, 5 артзасобів на вогневих позиціях й станцію РЕБ В Скалистых горах США погибла семья отшельников » Втрати Росії за добу війни в Україні: 560 солдатів Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 244 830 солдатів. У Генштабі наголошують, що російське командування кидає у штурми на фронті щойно мобілізованих військових Про це передає у фейсбуці Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 244 830 (+560) осіб ліквідовано

танків ‒ 4190 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14)

артилерійських систем – 4775 (+30)

РСЗВ – 698 (+0)

засобів ППО ‒ 458 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11)

крилатих ракет ‒ 1347 (+0)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11)

спеціальної техніки ‒ 709 (+1) Дані уточнюються.