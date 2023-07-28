Втрати Росії за добу війни в Україні: 560 солдатів

Про це передає у фейсбуці Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 244 830 (+560) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4190 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14)
- артилерійських систем – 4775 (+30)
- РСЗВ – 698 (+0)
- засобів ППО ‒ 458 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 311 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11)
- крилатих ракет ‒ 1347 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11)
- спеціальної техніки ‒ 709 (+1)
Дані уточнюються.
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