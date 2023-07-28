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Втрати Росії за добу війни в Україні: 560 солдатів

росія мобілізація
Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 244 830 солдатів. У Генштабі наголошують, що російське командування кидає у штурми на фронті щойно мобілізованих військових

Про це передає у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 244 830 (+560) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4190 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14)
  • артилерійських систем – 4775 (+30)
  • РСЗВ – 698 (+0)
  • засобів ППО ‒ 458 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 311 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11)
  • крилатих ракет ‒ 1347 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11)
  • спеціальної техніки ‒ 709 (+1)

Дані уточнюються.

28 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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