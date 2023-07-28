В Скалистых горах США погибла семья отшельников

В Скалистых горах США погибла семья из трех человек, пытавшихся выжить подальше от мира. Вероятно, смерти были вызваны холодом и недоеданием.

42-летняя Ребекка Вэнс, ее 14-летний сын и 41-летняя сестра Кристин Вэнс переехали в кемпинг в Колорадо в прошлом году, чтобы жить вне цивилизации.

Ребекка Вэнс хотела жить с сыном «ближе к земле», ведь современный мир разочаровывал ее, казался «хаотичным» и «опасным», рассказывают журналисты The New York Times .

Женщина рассказала своей сводной сестре Тревали Джари, что хочет выращивать и собирать собственную пищу, живя подальше от новостей, вирусов и политики современной Америки.

«Она уехала с благими намерениями. Она думала, что защищает своего сына и нашу сестру Кристин, потому что не хотела, чтобы они были вовлечены в то, к чему катится мир» , – сказала Тревала Джара.

Скалистые горы в США, фото иллюстративный. Lightvision, LLC/Getty Images

Страхи Ребекки Вэнс усилились во время пандемии. Женщина не верила в теории заговора, но была испугана и надеялась на лучшую жизнь в природе.

По словам госпожи Джары, 14-летний сын ее сестры был умным и заботливым, но при этом был «маминым сынишкой». Подросток находился на домашней учебе и не виделся со сверстниками.

Сестра Кристин Вэнс сначала не планировала ехать, но потом передумала, потому что хотела подстраховать Ребекку.

Несмотря на уговоры родственников, троица решила ехать. Семья разбила лагерь близ кемпинга Голд Крик на закате Колорадо, примерно в часе езды от города Ганнисон.

9 июля этого года турист нашел разложенный труп вблизи кемпинга Голд Крик, а на следующее утро прибыла полиция, разыскавшая два других тела. 25 июля коронер Майкл Барнс (расследователь смертей) идентифицировал Ребекку Вэнс с родными.

По словам Майкла, все члены семьи были родом из Колорадо-Спрингс, жили вне цивилизации и питались консервами.

Коронер считает, что три члена семьи погибли зимой от холода. Когда землю вокруг них засыпало снегом – отшельники жгли сухие палки и разжигали огонь в палатке, чтобы согреться.

Также семья удовлетворяла физиологические потребности всего в нескольких метрах от палатки (вероятно, чтобы не отходить далеко по морозу).

Майкл Барнс также предполагает, что сестры и подросток умерли от недоедания – от питания супом и полуфабрикатами их тела были истощены.

Тревала Джара добавляет, что ее сестры с ребенком просто не были готовы к такому походу.

«Вы не можете зайти в интернет и посмотреть видео о том, как жить отшельником, а затем сделать это, если у вас нет опыта» , – сказала Тревала Джара в комментарии Colorado Springs Gazette.