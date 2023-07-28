У російській армії відбувається тотальна зачистка — експерт

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, російська армія знаходиться в процесі різкої зміни усього генералітету. Він висловив таку думку під час участі в програмі «Вердикт з Сергієм Руденком» на телеканалі «Еспресо».

Снєгирьов наголосив, що припущений «заколот Пригожина» у Росії насправді був урядовою підрізаниною, спрямованою на ліквідацію реальної військової опозиції щодо російського лідера. Зараз у російській армії має місце загальна «чистка», схожа на ту, що відбувалася в 1937-1939 роках. Іншими словами, відбувається практично повна зміна керівництва російської армії.

Військовий експерт також додав, що поява Пригожина на форумі «Росія — Африка» не має випадкового характеру. Це є сигналом для країн Африки, що Росія планує зміцнити свою присутність в цьому регіоні, використовуючи приватних військових компаній, зокрема ПВК Вагнера та інші, які фактично заборонені на території Росії.