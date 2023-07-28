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У Польщі оголосили про наміри вдвічі збільшити армію

За повідомленням «Європейської правди» із посиланням на Polskie Radio, уряд Польщі оголосив про відновлення військових частин у своїй армії та створення нових з метою майже удвічі збільшити чисельність військових сил.

Віцепрем’єр Ярослав Качинський зробив це заявлення під час свого візиту до міста Кодень у Люблінському воєводстві, що знаходиться біля кордону з Білоруссю.

Згідно з його словами, польська армія, раніше складалася з трьох дивізій, але тепер планується розширити її до шести дивізій, а в майбутньому можливо, з’явиться ще одна дивізія.

Качинський підкреслив, що одним з головних завдань країни є захист безпеки у всіх аспектах. Уряд також займається посиленням кордону з Білоруссю, зокрема, будуються паркани та встановлюються різні електронні пристрої для забезпечення безпеки на кордоні.

28 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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