Стиралки полуавтомат: тонкости использования

Основное преимущество полуавтоматических стиральных машин — мобильность и компактность. Они не занимают много площади, их можно легко переставлять с одного места на другое благодаря небольшому весу. Этот тип техники выбирают для дачи, сельской местности или в случае проблем с системой водоснабжения.

Как пользоваться машинкой

Для стирки белья в таких устройствах нужно выполнить следующий алгоритм действий:

залить в бак горячую воду, если модель не поддерживает нагреватель;

добавить стиральный порошок;

загрузить белье и закрыть крышку;

выбрать режим и продолжительность стирки на панели управления;

после завершения цикла переложить чистые вещи в бак с центрифугой;

достать отжатое белье и вывесить;

вылить воду из бака и очистить его.

После этого следует вытереть обе емкости насухо. Для полного высыхания и проветривания ненадолго оставьте стиралки полуавтомат открытыми. Благодаря этому риск развития грибков будет гораздо ниже.

Перед включением и загрузкой отсортируйте белье по цветам и видам ткани: хлопок, шелк, шерсть. Также распределите вещи по степени загрязнения. Не рекомендуется отжимать в центрифуге изделия из деликатного материала. Ее высокие обороты могут повредить структуру последнего.

Уход за техникой

Соблюдение таких правил поможет избежать частой очистки машинки:

Не используйте много стирального средства — его излишек накапливается внутри и засоряет прибор. Предварительно нужно очистить слишком грязное белье. Чтобы механизм техники не забился и не сломался, замочите вещи заранее и постирайте руками. Проверяйте карманы перед загрузкой. Нужно извлечь все мелкие детали из одежды: ключи, монетки, пластиковые мелкие элементы. Они могут повредить внутреннюю часть и барабан машинки. Не оставляйте надолго мокрые вещи в агрегате — влага вызывает появление плесени в устройстве и даже на самом белье. Пользуйтесь специальными средствами защиты от накипи — некоторые виды порошков могут вызвать неисправность ТЭНа. Чтобы продлить его эксплуатационный срок, соблюдайте это правило. Запустите технику на максимальной температуре без белья — лучший вариант для профилактики засоров и загрязнений.

Для эффективной дезинфекции бака можно воспользоваться отбеливателями или другими специальными средствами. Их антибактериальные свойства помогают удалить все микробы и микроорганизмы.

Для продления срока эксплуатации техники не перегружайте ее. Это мешает тщательной очистке белья, увеличивает расход электроэнергии и вызывает лишнюю нагрузку на мотор.

Регулярно проверяйте шланг на наличие вздутия, трещин и протекания. Замените его в случае неисправности. К тому же это нужно делать в качестве профилактики каждые 3–5 лет.

Машинка должна стоять на плоской поверхности. Если она будет вибрировать, двигаться на месте или расшатываться, это может вызвать поломку.