Стиралки полуавтомат: тонкости использования

Основное преимущество полуавтоматических стиральных машин — мобильность и компактность. Они не занимают много площади, их можно легко переставлять с одного места на другое благодаря небольшому весу. Этот тип техники выбирают для дачи, сельской местности или в случае проблем с системой водоснабжения.
Как пользоваться машинкой
Для стирки белья в таких устройствах нужно выполнить следующий алгоритм действий:
- залить в бак горячую воду, если модель не поддерживает нагреватель;
- добавить стиральный порошок;
- загрузить белье и закрыть крышку;
- выбрать режим и продолжительность стирки на панели управления;
- после завершения цикла переложить чистые вещи в бак с центрифугой;
- достать отжатое белье и вывесить;
- вылить воду из бака и очистить его.
После этого следует вытереть обе емкости насухо. Для полного высыхания и проветривания ненадолго оставьте стиралки полуавтомат открытыми. Благодаря этому риск развития грибков будет гораздо ниже.
Перед включением и загрузкой отсортируйте белье по цветам и видам ткани: хлопок, шелк, шерсть. Также распределите вещи по степени загрязнения. Не рекомендуется отжимать в центрифуге изделия из деликатного материала. Ее высокие обороты могут повредить структуру последнего.
Уход за техникой
Соблюдение таких правил поможет избежать частой очистки машинки:
- Не используйте много стирального средства — его излишек накапливается внутри и засоряет прибор.
- Предварительно нужно очистить слишком грязное белье. Чтобы механизм техники не забился и не сломался, замочите вещи заранее и постирайте руками.
- Проверяйте карманы перед загрузкой. Нужно извлечь все мелкие детали из одежды: ключи, монетки, пластиковые мелкие элементы. Они могут повредить внутреннюю часть и барабан машинки.
- Не оставляйте надолго мокрые вещи в агрегате — влага вызывает появление плесени в устройстве и даже на самом белье.
- Пользуйтесь специальными средствами защиты от накипи — некоторые виды порошков могут вызвать неисправность ТЭНа. Чтобы продлить его эксплуатационный срок, соблюдайте это правило.
- Запустите технику на максимальной температуре без белья — лучший вариант для профилактики засоров и загрязнений.
Для эффективной дезинфекции бака можно воспользоваться отбеливателями или другими специальными средствами. Их антибактериальные свойства помогают удалить все микробы и микроорганизмы.
Для продления срока эксплуатации техники не перегружайте ее. Это мешает тщательной очистке белья, увеличивает расход электроэнергии и вызывает лишнюю нагрузку на мотор.
Регулярно проверяйте шланг на наличие вздутия, трещин и протекания. Замените его в случае неисправности. К тому же это нужно делать в качестве профилактики каждые 3–5 лет.
Машинка должна стоять на плоской поверхности. Если она будет вибрировать, двигаться на месте или расшатываться, это может вызвать поломку.
Leave a Reply