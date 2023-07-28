Сенат США заявив про стурбованість потенціалом штучного інтелекту

Згідно з повідомленням агентства Reuters, сенатори США, занепокоєні потенційними зловмисними застосуваннями штучного інтелекту, планують запросити розробників, керівників і експертів на слухання в кінці поточного року, щоб обговорити можливі законодавчі заходи.

Чак Шумер, лідер сенатської більшості, зазначив, що існує багато зацікавленості щодо штучного інтелекту у кількох партіях, і для досягнення прогресу в цій сфері необхідне законодавство, яке стимулює інновації, але також включає заходи для попередження можливих негативних наслідків, що можуть виникнути внаслідок використання штучного інтелекту.

Сенат планує організувати «перші в історії форуми з питань ШІ» для того, щоб послухати експертів і врахувати їхні думки.

Наразі, демократичні та республіканські сенатори висловили тривогу щодо можливого використання штучного інтелекту для створення біологічної зброї.

Зазначається, що законодавці в багатьох країнах активно розглядають питання про те, як знизити ризик зловживання штучним інтелектом в контексті національної безпеки та економіки, особливо після того, як виникли заголовки про генеративний штучний інтелект, такий як ChatGPT, який здатен генерувати тексти, включаючи складні запити, майже неможливо відрізнити від тих, що написані людиною.

Сенатори уже почали слухати доповіді експертів з Міністерства енергетики США, Національного наукового фонду та Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA), які грали ключову роль у розвитку Інтернету.

Крім того, Сенатський комітет з питань внутрішньої безпеки та урядових справ проголосував за направлення законопроєкту до розгляду Сенату, який передбачає призначення головних офіцерів з штучного інтелекту в усіх федеральних агентствах і створення ради для цих офіцерів, щоб координувати використання штучного інтелекту в урядових структурах.