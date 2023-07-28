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Рада просить ЮНЕСКО позбавити Росію членства

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Це рішення підтримало 296 народних обранців.

Фото: Ярослав Железняк

Згідно з проєктом постанови Рада закликала ЮНЕСКО до позбавлення РФ членства в Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури, а також у її органах.

Негайно відправити в Україну місію для оцінки руйнувань, спричинених атаками РФ на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та Одесі, встановлення допомоги та захисту ЮНЕСКО. Також ВРУ просить іноземні країни забезпечити розслідування злочинів у межах національних та міжнародних юрисдикцій.

28 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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