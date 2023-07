Рада просить ЮНЕСКО позбавити Росію членства Photo shows Ukrainian counteroffensive reaching a critical Russian defensive line for the first time » Moribito: Guardian of the Spirit — фентезі, яке ми заслужили Шановні любителі кіно та анімації! Сьогодні Катрусин кінозал продовжує вас знайомити з шедеврами аніме 17+ та 18+ В нас дорослий (за сюжетом, не за сценами) серіал мало відомого режисера Каміямо Кендзі — Moribito: Guardian of the Spirit Або » Морібіто: Хранитель Духу», або ще його перекладають як Хранитель Священного Духу. Випадково натрапивши на роботу, я одразу помітив детально пропрацьований цікавий сюжет, логічні та зрозумілі дії герої серіалу, та взагалі вельми високе враження від реалізації. А потім тільки я зрозумів, що це детальна екранізація одної з фентезі-книг знаменитої в Японії авторки Нахоко Уєхасі. Нахоко Уєхасі — професор етнології, лауреат кількох премій в літературі,атакод кількох наукових робіт. Багаторічний дослідник аборигенів Австралії, Океанії та південної Японії. Вона є трошки фемінистично налаштованим автором, але це якраз й добре, бо її жіночі персонажі класні, продумані та цільні. Жанр в нас фентезі (альтернативна реальність), тема — вічна з часів Куросави, або «Охоронець особи». Головна героїня, розумна та впевнена жінка-воїн Барса,отримує завдання оберігати все життя одного з синів імператора найпотужнішої імперії цього світу. сам імператор намагається вбити свого сина, бо в середині його дитини «Дух води та водного світу». Він може знищити імперію та багатьох її жителів. Ця версія «тілоохоронця» класна, продумана, зрозуміла навіть для дітей від 9-10 років. Дорослим теж буде цікаво. Що мені тут сподобалось більш за все — логіка дій персонажів та повороти сюжету. Режисер, що раніше працював у Міядзакі, крім непоганого стилю анімації, перейняв також техніку детального опрацювання елементів сюжету та сюжетних зв’язок. Ви насолодитесь цим аніме-серіалом. Перед вами епічна історія з філософією, розумними та рішучими героями і гарною кінцівкою. Моя оцінка — 9/10 (якісна екранізація, книга гадаю, цікавіша) Фільм, не дивлячись на дорослість можна з дітьми. Вас чекає багато днів динамичного перегляду та роздумів. Це — фентезі, якого ми заслуговуємо, на рівні «Тиргу, що крадеться». Гарного перегляду, шановні! Віталій Рождаєв