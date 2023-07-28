Кремль посилив спроби представити контрнаступ України як невдалий– ISW

За звітом Інституту вивчення війни (ISW), Кремль та російські пропагандистські медіа активно намагаються зобразити український контрнаступ як невдалий. Президент РФ Володимир Путін заявив, що протягом останніх днів російські війська знищили значну кількість української бронетехніки та особового складу, що брало участь у штурмах на Запорізькому напрямку.

Аналітики ISW вказують на те, що попередні заяви Путіна щодо розміру знищень військової техніки під час українських контрнаступальних операцій могли бути перебільшені. Водночас, російські «воєнкори» активно стверджують про масові знищення української техніки, святкуючи нібито власні перемоги.

ISW зауважує, що така стратегія Кремля порушує його власні інструкції, які забороняють російським ЗМІ недооцінювати успіхів українських контрнаступів. Це свідчить про те, що Кремль намагається підсилити свою іміджеву політику як успішного керівника військових операцій.

Зусилля російських медіа навмисно вигідно представити український контрнаступ як невдалий, що відображає загальний підхід Кремля до військової пропаганди.