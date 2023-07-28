Британська розвідка: Зрив Росією «зернової угоди» підвищить ціни і погіршить ситуацію в Африці Кремль посилив спроби представити контрнаступ України як невдалий– ISW » Британські чиновники теж відправляли електронні листи до Малі замість Пентагону Міністерство оборони Великої Британії почало розслідування після того, як з’ясувалося, що частина електронних листів службовців відомства, які призначалися колегам у Пентагоні, помилково вирушали на адреси в домені Малі — однієї з головних держав-клієнтів Росії в Африці. Американські військові мають поштові адреси в спеціальному домені .mil. Але варто пропустити одну літеру — і виходить .ml — а це домен Малі, країни, де активно діють найманці ПВК «Вагнер». Малі також була однією з шести африканських країн, яким російський президент Володимир Путін у четвер обіцяв безкоштовні поставки зерна після колапсу угоди про чорноморський експортний коридор з України. Представники оборонного відомства стверджують, що електронні листи не містили інформації, яка могла б поставити під загрозу оперативну безпеку. Помилка, за їхніми словами, пов’язана лише з невеликою кількістю електронних листів, надісланих до Малі. «Ми розпочали розслідування після того, як декілька електронних листів направили на помилковий домен електронної пошти», — сказав речник міноборони інформаційному агентству PA. «Ми впевнені, що вони не містили жодної інформації, яка могла б поставити під загрозу оперативну безпеку або технічні дані». Речник додав, що вся конфіденційна інформація, яку використовує урядовий департамент, «поширюється у системах, розроблених, щоби мінімізувати ризик помилки під час введення». Раніше цього місяця з’ясувалося, що у Пентагоні через аналогічну помилку на невідомі адреси в малійському домені пішли мільйони імейлів американських військових. Вважалося, що деякі з цих електронних листів містили конфіденційну інформацію, як-от паролі, медичні дані та відомості про заплановані офіційні поїздки вищих офіцерів. Малі є близьким союзником Росії. У країні перебувають найманці ПВК «Вагнер», які разом з армією Малі воюють проти джихадистів. Раніше цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що проти міністра оборони Малі, командувача ВПС і заступника начальника штабу введуть санкції за координацію поширення «Вагнера» у західноафриканській країні. Водночас у сусідньому з Малі Нігері відбувся державний переворот. Військові країни на національному телебаченні оголосили про повалення президента Мохамеда Базума. Він був союзником України. Нігер був однією з лише чотирьох держав Африки, які долучилися до Кримської платформи, метою якої є повернення Криму під контроль української влади. Наразі не відомо, як буде розвиватися зовнішня політика Нігеру за правління військової хунти, але ймовірно, що Україна втратила одного з друзів в Африці.