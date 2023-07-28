Британська розвідка: Зрив Росією «зернової угоди» підвищить ціни і погіршить ситуацію в Африці

У відомстві нагадують, що напередодні у російському Санкт-Петербурзі відбулась конференція Росія-Африка, в якій взяли участь 17 глав африканських держав, в той час як на попередній такій зустрічі їх було 43.

Захід відбувся через десять днів після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

У розвідці нагадали, що ця ініціатива дозволила експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи необхідними продуктами харчування такі країни, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.

«Окрім прямого порушення поставок, російська блокада України також призводить до зростання цін на зерно. Наслідки війни в Україні майже напевно погіршать продовольчу ситуацію в Африці щонайменше на наступні два роки».