ЗСУ йдуть вперед на півдні від Бахмута, найгарячіше біля 3 населених пунктів

Збройні сили поступово просуваються вперед на півдні Бахмута, натомість на півночі – відбивають атаки росіян — заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

«На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки».

За її словами, бої носять доволі жорсткий характер. Російські загарбники ведуть інтенсивний вогонь.

На півночі від Бахмута захисники відбивають атаки росіян.

На Куп‘янському напрямку загарбники атакують та намагаються вибити сили оборони з пануючих висот. Зокрема, тільки за сьогодні оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій.

На Лиманському напрямку так само було відбито декілька атак окупантів.