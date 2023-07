В Дублине в возрасте 56 лет умерла певица и композитор Шинейд O’Коннор – одна из главных звёзд ирландской поп-сцены, сообщил национальный телевещатель RTE.

Помимо музыки, она была известной гражданской активисткой, выступала за защиту прав человека, женщин и беженцев, за отделение Северной Ирландии от Великобритании и воссоединение с независимой Ирландией.

Самая известная песня в исполнении O’Коннор – «Nothing Compares 2 U» – стала в 1990 году главным мировым хитом по версии Billboard Music Awards. На её счету 10 альбомов, один из которых, «I Do Not Want What I Haven’t Got», принёс ей премию «Грэмми».

В 2017 году O’Коннор публично рассказала о том, что борется с психическим заболеванием – биполярным расстройством. Год спустя она приняла ислам и сменила имя на Шухаду Давитт.