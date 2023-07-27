В Пентагоні інсує таємна программа з реконструювання НЛО

Офіцер у відставці, Девід Груш, під час свого свідчення перед Конгресом США заявив про існування великої програми, яка має на меті захоплення та реконструювання невідомих літаючих об’єктів (НЛО). Він також стверджує, що керівники США, ймовірно, знають про надзвичайну діяльність, пов’язану з НЛО, ще з 1930-х років.

Детальніше, Груш зазначив, що в 2019 році керівництво урядової групи, що вивчає неідентифіковані аерокосмічні явища (UAPs), звернулося до нього з проханням ідентифікувати всі таємні програми, пов’язані з місією групи. Тоді він працював у Національному розвідувальному управлінні, агентстві, відповідальному за супутниковий шпигунський контроль США.

«Під час виконання своїх обов’язків, мені було повідомлено про тривалу програму пошуку аварійних ситуацій з UAP та вивчення їхньої технології через зворотний інжиніринг, але мені було відмовлено в доступі до цієї інформації», — розповів Груш.

На запитання про наявність інформації про позаземний інтелект, Груш заявив, що США, мабуть, мають знання про «нелюдську» активність ще з 1930-х років.

Однак, Пентагон рішуче спростував заяви Груша про будь-яке приховування даних. Прессекретар міністерства оборони США, Сью Гоф, повідомила, що жодні перевірені докази не підтверджують існування програм, пов’язаних з володінням або зворотним проєктуванням позаземних матеріалів, ні в минулому, ні в наш час. Зазначено, що в її заяві не було згадки про НЛО, які вважаються позаземними об’єктами.

Груш також повідомив про те, що після своїх розсекречень став урядовим інформатором, проте зазнав негативних наслідків і помсти за свої виступи. Він не надав конкретних деталей через тривале слідство, заявивши лише, що деякі тактики, що були використані проти нього, завдали шкоди його професійній і особистій репутації.

Слухання з Грушем викликали двопартійний інтерес і відносно серйозне ставлення. Законодавці обох партій дали зрозуміти, що потрібна більша прозорість та системи звітності щодо дослідження НЛО та урядових програм UAP.

Деякі з законодавців також висловили критику щодо Пентагону за недостатню кількість деталей, що були надані на секретному брифінгу, а також за те, що не були оприлюднені зображення, які могли б бути доступні громадськості. Нагадаємо, що на попередніх слуханнях Пентагон демонстрував відео, зняте з військового літака F-18, на якому були видно незвичайні повітряні явища.

У грудні того ж року представники Пентагону повідомили про отримання кількох сотень нових повідомлень про НЛО в рамках оновлених зусиль щодо їх розслідування.