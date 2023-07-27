«Україна добре підготовлена, має низку варіантів та продовжить тиснути»: Остін

Про це інформує CNN.

«Україна добре підготовлена і добре натренована для досягнення успіху, і, як ви чули від мене минулого тижня, вони наполегливо боролися, працювали над тим, щоб пройти через мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць», — сказав Остін.

Американський міністр оборони не коментував деталі боїв і здобутки у ході контрнаступу, але запевнив, що Україна зберігає живу силу і техніку, навіть якщо її бійці прокладають шлях через заміновані поля та інші російські перешкоди.

«У них все ще є низка варіантів, і ми можемо очікувати, що вони продовжуватимуть тиснути», — додав Остін.