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Ученые предупредили о возможном обрушении системы океанических течений в этом столетии

Датские ученые допустили, что это может произойти уже после 2025 года

Система океанических течений, которая переносит тепло в северном направлении через Атлантический океан, может разрушиться в этом столетии, утверждается в новом исследовании.

Авторы исследования пришли к выводу, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция ослабляется уже несколько десятилетий.

Ранее ученые предупреждали, что полный коллапс этой системы может привести к экстремальной погоде в Европе и повышению уровня моря в США.

В своем исследовании датские ученые заявили, что коллапс может произойти между 2025-м и 2095-м годом.

Вывод входит в противоречие с прогнозами Межправительственной группы экспертов по вопросам климата, которая заявила, что такой сценарий в этом столетии маловероятен.

В России Баренцево море остается открытым для круглогодичного судоходства благодаря теплому течению Гольфстрим, которое берет начало у Флориды.

27 июля, 2023 | Category: Наука, Новости

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