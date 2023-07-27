У Сеулі затримали українського дипломата через дебош в барі

Корейське ЗМІ повідомляє, що українського дипломата заарештували в Сеулі за підозрою в нападі на працівників бару та поліцейських у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейський відділок Йонсан у Сеулі повідомив, що працівника посольства України, віком близько 40 років, затримали за підозрою у нападі та перешкоджанні правосуддю за напад на персонал та поліцейських у барі в районі Ітевону (Йонсан-гу).

Повідомляється, начебто український дипломат посварився з відвідувачами перед баром і напав на співробітника, який намагався його зупинити, і на поліцейського, який приїхав на виклик.

Поліція заарештувала його на місці за його поведінку. Його доставили до поліцейського відділку для проведення розслідування і вночі відпустили.

Посольство України також відреагувало на інцидент.