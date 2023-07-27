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У Сеулі затримали українського дипломата через дебош в барі

У Сеулі затримали українського дипломата через дебош в барі. Його повертають в Україну
У Південній Кореї правоохоронці затримали працівника українського посольства, який випив та дебоширив у барі в центрі Сеула. Посольство України уже відреагувало і обіцяло співпрацювати з корейською владою задля розслідування. У МЗС заявили, що відкликають дипломата з відрядження та повертають в Україну — речник МЗС Олег Ніколенко у Facebookпосольство України у Республіці Корея, KBS

Корейське ЗМІ повідомляє, що українського дипломата заарештували в Сеулі за підозрою в нападі на працівників бару та поліцейських у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейський відділок Йонсан у Сеулі повідомив, що працівника посольства України, віком близько 40 років, затримали за підозрою у нападі та перешкоджанні правосуддю за напад на персонал та поліцейських у барі в районі Ітевону (Йонсан-гу).

Повідомляється, начебто український дипломат посварився з відвідувачами перед баром і напав на співробітника, який намагався його зупинити, і на поліцейського, який приїхав на виклик.

Поліція заарештувала його на місці за його поведінку. Його доставили до поліцейського відділку для проведення розслідування і вночі відпустили.

Посольство України також відреагувало на інцидент.

27 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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