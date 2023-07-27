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Рада підтримала припинення повноважень депутата Арістова

Юрій Арістов
У четвер, 27 липня, Верховна Рада України підтримала припинення депутатських повноважень Юрія Арістова, якого раніше помітили на Мальдівах

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Це рішення підтримало 320 з 354 народних обранців.

Після припинення повноважень Арістова Юрія у Раді фіксують новий антирекорд. Тепер у парламенті 402 нардепи.

Фото: Ярослав Железняк

Що відомо про Юрія Арістова

Юрій Арістов у 2019 році був обраний народним депутатом у парламент від партії «Слуга Народу». З 29 серпня 2019 року Арістов очолює комітет з питань бюджету у ВР IX скликання. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

11 листопада повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в голови бюджетного комітету Ради «слуги» Юрія Арістова. Як додавали захисники Арістова, обшук у нього проводився у рамках кримінальної справи, порушеної у 2021 році.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп партії «Слуга Народу» 48-річноий Юрій Арістов 25 липня написав заяву про складання повноважень, оскільки стало відомо про його незаконний виїзд на відпочинок на мальдіви.

СБУ та ДБР провели обшуки у нардепа Юрія Арістова, який виїхав на відпочинок на Мальдіви під виглядом «службового відрядження». Правоохоронці виявили закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд.

27 июля, 2023 | Category: Новости, Украина

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