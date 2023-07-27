Ученые предупредили о возможном обрушении системы океанических течений в этом столетии В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізації на три місяці » ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар Сьогодні, 27 липня, Православна Церква України (ПЦУ) затвердила перехід на новоюліанський календар. Про це повідомляє Укрінформ. Таке рішення священники ухвалили під час Помісного Собору Православної Церкви України, що відбувся у Софії Київській. Нагадаємо, ПЦУ 24 травня офіційно повідомила про рішення перейти на новоюліанський календар. Загальне вживання новоюліанського календаря, після затвердження цього рішення Помісним Собором 27 липня, буде запроваджене з 1 вересня 2023 року. Таким чином, із 1 вересня більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18 січня. Великдень і привʼязані до нього свята залишаться, як було.