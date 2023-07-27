Олімпійську чемпіонку Харлан дискваліфікували з ЧС після провокації росіянки з рукостисканням

Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій, яка змагалася у нейтральному статусі
На ЧС у Мілані Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7. Після поєдинку українка відмовилася тиснути суперниці руку. Росіянка, яку допустили до змагань в нейтральному статусі, після поразки влаштувала провокацію. Вона 50 хвилин залишалася на фехтувальній доріжці та наполягала, що за правилами, опонентка повинна потиснути їй руку. Врешті судді зарахували українці перемогу.
В наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду.
Журналіст Eurosport Марко Аркарі повідомив, що українку дискваліфікували за порушення регламенту.
Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою — 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.
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