Как продвигать и раскрутить сайт локально

В арсенале современных средств продвижения есть достаточно много видов рекламы на любой вкус и бюджет. А сама раскрутка может выполняться как локально, например под город Варшаву, так и на всю Польшу. Для онлайн рекламы используют:

контекстную Google Ads;

баннерную;

медийную;

размещают рекламу на тематических порталах;

и конечно, поисковое продвижение сайта.

В рамках этого поста мы рассмотрим детально каждый вид рекламы, выявим плюсы и минусы конкретного способа продвижения.

Комплексная раскрутка сайта как локально на Варшаву, так и глобально означает, что несколько методов раскрутки будут использоваться одновременно. Все зависит от уровня конкуренции и отсутствия конкурентов. Можно выбрать, например: контекстную рекламу на всю Польшу, а также продвижение сайта в Варшаве локально, выбор такого комплекса даст трафик намного быстрее.

Контекстная реклама дает трафик по всей Польше уже сегодня, а поисковая раскрутка локально по Варшаве приведет целевых клиентов именно из вашего региона.

Давайте немножко подробно поговорим обо всех имеющихся типах рекламы:

Итак, что собой представляет баннерная реклама Этот вид рекламы по праву называют имиджевой рекламой. Она рассчитана на правильное продвижение сайта. Однако имидж компании невозможно построить за несколько месяцев, он нарабатывается и создается годами. Огромным плюсом такой рекламы является то, что она сочетает графический и текстовый компоненты, обеспечивая узнаваемость бренда.

В качестве объекта баннерной (медийной) рекламы чаще всего берутся товары общего потребления, известные марки, массовые мероприятия.

Очень эффективная раскрутка сайта локально и на всю страну обеспечивает контекстная реклама. Ее можно увидеть в системе Google Adwords.

Главные преимущества контекстной рекламы:

привлечение целевой аудитории из тех регионов, в которых заинтересованы вы;

возможность выбора любого набора ключевых запросов;

быстрая настройка и корректировка содержимого рекламного блока в случае необходимости;

невысокая стоимость в локальном формате объявлений.

Следует также отметить, что в комплексном продвижении сайтов выбор может быть сделан в пользу поисковой раскрутки, несмотря на то, что и на контекстную рекламу требуется небольшой бюджет.

Поисковая раскрутка как один из компонентов, обеспечивающий правильная раскрутка сайта, многие компании ставят на первое место. Как показывает опыт, люди предпочитают доверять больше тому, что они видят в выдаче поисковой системы Гугл по их запросу, чем тому, что появляется у них сверху и сбоку поисковой страницы в виде контекстной рекламы.

Многие веб-мастера считают, что эффективное раскрутка сайта в Варшаве возможно преимущественно за счет продвижения в поиске. Они мечтают быть лидером изначально в своем, определенном регионе. и это очень удачная концепция раскрутки. Таким образом, выбрав из семантического ядра сайта нужные ключевые слова на определенный регион, они ставят успех сайта в зависимость от предпочтений робота и изменений алгоритмов работы поисковой системы Гугл.

Здесь стоит отметить, что цена клика по сайтам в органическом поиске выходит дешевле, чем стоимость контекстной рекламы Google Ads.

Вот почему комплексная раскрутка сайта имеет такое большое значение. Например, используя контекстную и поисковую раскрутку можно всегда остаться в выигрыше. Задача поисковой рекламы — вывести сайт в ТОП Google, задача контекстной рекламы — привлечь посетителя на сайт без учета ключевых слов.