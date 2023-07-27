Белый дом: украинское контрнаступление «не застопорилось»

Советник по национальной безопасности Кирби заявил, что США сделают все, чтобы у Украины были все необходимые средства, чтобы продолжать движение
Контрнаступление Украины «не застопорилось», даже если оно не идет достаточно быстро, заявил журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
Кирби отвечал на вопрос о темпах украинского контрнаступления на брифинге для прессы.
«Сам президент [Украины Владимир] Зеленский заявил, что [контрнаступление] не продвигается так быстро, как ему хотелось бы, и они не продвигаются каждый день так далеко, как им хотелось бы. США не собираются занимать какую-либо позицию по этому вопросу», – сказал Кирби.
«При этом они продвигаются, – добавил он. – Они не застопорились. Они не застыли на месте. Украинцы продвигаются».
Советник Белого дома по национальной безопасности заявил, что Вашингтон «сделает все», чтобы у Украины «были инструменты, силы и средства, которые им нужны, чтобы продолжать движение».
С начала российского вторжения в феврале 2022 года США оказали Украине военную помощь на сумму более 43 миллиардов долларов.
Ранее на этой неделе Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере 400 миллионов долларов, в который, в частности, войдут ракеты ПВО, бронетехника и миниатюрные беспилотники.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что Украина вернула половину территории, изначально захваченной Россией в ходе вторжения.
Однако, по его словам, контрнаступление находится в ранней стадии и будет формироваться «несколько месяцев».
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