Белый дом: украинское контрнаступление «не застопорилось»

Контрнаступление Украины «не застопорилось», даже если оно не идет достаточно быстро, заявил журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Кирби отвечал на вопрос о темпах украинского контрнаступления на брифинге для прессы.

«Сам президент [Украины Владимир] Зеленский заявил, что [контрнаступление] не продвигается так быстро, как ему хотелось бы, и они не продвигаются каждый день так далеко, как им хотелось бы. США не собираются занимать какую-либо позицию по этому вопросу», – сказал Кирби.

«При этом они продвигаются, – добавил он. – Они не застопорились. Они не застыли на месте. Украинцы продвигаются».

Советник Белого дома по национальной безопасности заявил, что Вашингтон «сделает все», чтобы у Украины «были инструменты, силы и средства, которые им нужны, чтобы продолжать движение».

С начала российского вторжения в феврале 2022 года США оказали Украине военную помощь на сумму более 43 миллиардов долларов.

Ранее на этой неделе Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере 400 миллионов долларов, в который, в частности, войдут ракеты ПВО, бронетехника и миниатюрные беспилотники.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что Украина вернула половину территории, изначально захваченной Россией в ходе вторжения.

Однако, по его словам, контрнаступление находится в ранней стадии и будет формироваться «несколько месяцев».