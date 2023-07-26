Захисники знищили ще 460 загарбників

За минулу добу Сили оборони знищили ще 460 окупантів, вертоліт, 22 артсистеми, 16 БпЛА та іншу техніку ворога — дані Генштабу
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно:
- особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4177 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8136 (+5) од,
- артилерійських систем – 4727 (+22) од,
- РСЗВ – 698 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 457 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16) од,
- крилатих ракет ‒ 1307 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 708 (+5) од.
Leave a Reply