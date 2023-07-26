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США надають Україні черговий пакет зброї вартістю $400 мільйонів Путін не може згуртувати «російську еліту» – ISW » Захисники знищили ще 460 загарбників За минулу добу Сили оборони знищили ще 460 окупантів, вертоліт, 22 артсистеми, 16 БпЛА та іншу техніку ворога — дані Генштабу Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно: особового складу ‒ близько 243680 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4177 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 8136 (+5) од,

артилерійських систем – 4727 (+22) од,

РСЗВ – 698 (+0) од,

засобів ППО ‒ 457 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3993 (+16) од,

крилатих ракет ‒ 1307 (+0) од,

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7211 (+17) од,

спеціальної техніки ‒ 708 (+5) од.