Західні партнери намагаються узгодити підготовку українських пілотів на F-16

Західні партнери ще не затвердили план навчання українських пілотів на літаках F-16. Згідно з Politico, посадовці Сполучених Штатів Америки вважають, що винищувачі з’являться в українському небі не раніше весни.

Радник США з національної безпеки стверджує, що адміністрація намагатиметься максимально прискорити поставку винищувачів F-16 в Україну. Він стверджує, що це можливо здійснити до кінця поточного року. Однак поки що західні партнери не узгодили план навчання українських пілотів для польотів на цих літаках.

Зазначається, що Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн, яка підтримує навчання українських пілотів, але наразі жодна країна ще не заявила про участь у програмі.

Один з пропонованих варіантів навчання полягає у відправленні українських пілотів до Сполучених Штатів для проходження навчання у 162-му підрозділі Повітряної Національної гвардії, що базується в Тусоні, штат Аризона. Цей підрозділ вже займається навчанням іноземних партнерів на літаках F-16, але ця ідея поки не отримала остаточного затвердження.

Ще один варіант полягає в тому, щоб американські військові пілоти прибули до Європи для навчання українських пілотів. Проте, остаточне рішення щодо цього ще не прийнято.

Представники Politico повідомляють, що співпраця з партнерами триває, і знаходяться найбільш практичні шляхи виконання плану.

Коаліція вже підприємала деякі кроки для початку навчання. Підрядник з аерокосмічних послуг, Draken International, розпочав набір військових пілотів у відставці для навчання українських льотчиків. Планується, що навчання відбудеться на спеціальному об’єкті, який в даний момент будують в Румунії. Крім того, Європейські чиновники планують створити ще один навчальний центр в Данії.

Наразі навчання на літаках F-16 не може розпочатися до отримання офіційного затвердження від Державного департаменту США щодо передачі необхідних навчальних матеріалів, таких як інструкції та авіаційні симулятори. Цей процес залежить від дотримання експортних обмежень і ще не був завершений.

За словами американських посадовців, реальний термін прибуття літаків в Україну найімовірніше буде не раніше весни.

«Можливо, декілька пілотів почнуть тренування та льоти до кінця цього року, але F-16 з українськими кольорами найімовірніше з’явиться не раніше весни», — підкреслив четвертий американський чиновник, згаданий в звіту Politico.