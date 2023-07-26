Розвідка Британії: РФ вивела в Чорне море свій корвет для перехоплення комерційних суден Колективний Захід не розглядає варіант участі у війні, — британський полковник Грант » Уряд цьогоріч виділив 40 млрд грн на виробництво українських безпілотників, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд цього року виділив 40 мільярдів гривень для інвестицій у безпілотники українського виробництва Про це Шмигаль написав у facebook. Він зазначив, що торік завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського UNITED24 вдалося зібрати понад 4 мільярди гривень, які інвестували в українських виробників безпілотників. «Зі свого боку уряд виділив 40 млрд грн цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників. Ми усунули митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій. Підняли частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалили рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів», — йдеться у повідомленні Наразі з державою мають контракти понад 40 компаній, а виробництво БПЛА «зросло в десятки разів».