Україна працює над продовженням закону про ленд-ліз у США

Українська влада працює над тим, аби Сполучені Штати Америки продовжили дію закону про ленд-ліз для України після вересня, хоча поставки зброї за цією програмою досі не здійснювалися — посол України в США Оксана Маркарова в ефірі «Радіо Свобода»

«Наприкінці вересня закінчується дія законопроєкту про ленд-ліз, над яким ми зараз дуже активно працюємо – в Хаузі вже швидше пройшли, зараз із Сенатом працюємо – над продовженням терміну дії цього закону.

Сподіваємося, що нам вдасться переконати колег, щоб виділити нам грантові кошти у додатковому бюджеті. Але якщо з цим будуть якісь чи затримки, чи певні труднощі, то наявність опції лізингу чи оренди зброї дуже важлива – важливо, щоб вона також залишалася можливою».

Маркарова також додала, що «йде комплексна робота» з американськими партнерами по всіх напрямках.

Зокрема, ведеться робота з Конгресом над тим, аби у держбюджеті США на 2024 рік було передбачено більше коштів для України.

«Крім отримання нової зброї, прискорення поставок тієї, що вже оголошена, ми також повинні розуміти, що ми наближаємося до кінця фіскального року. 31 вересня – це день, коли закінчується фіскальний рік в США. І всі ті кошти, які були виділені Конгресом у грудні минулого року і бюджетні, і безпекові, і гуманітарні, і на енергетику, і на відновлення, то ми їх до кінця вересня виберемо.